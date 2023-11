Larissa Manoela curte estreia de seu novo filme ao lado do noivo, André: ‘Tá Escrito’

O casal escolheu curtir a última noite de solteiro junto no show da cantora Taylor Swift, que encerrou a The Eras Tour no Brasil neste domingo (26), no estádio Allianz Parque, em São Paulo.

A atriz assumiu o namoro com Du em julho do ano passado, mas eles já tinham vivido um affair em 2021. Antes, Duda teve um polêmico relacionamento com Nego do Borel e um breve envolvimento com André Luiz Frambach.