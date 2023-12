Larissa Manoela reflete sobre 2023 e declara ano difícil: ‘Eu fui forte ‘

Neste sábado (23), Larissa Manoela decidiu usar suas redes sociais para fazer um balanço do ano de 2023. Por meio dos stories do Instagram, a atriz publicou um texto com reflexões sobre o ano, que acabou sendo interpretado como uma grande indireta sobre o que viveu com os pais, com quem rompeu ligação após brigas financeiras.

“2023 foi um ano em que tive que recomeçar diversas vezes, que vivi decepções, que sofri com os dias pesados, que ralei com os meus processos, que provei do amargo das situações. 2023 foi um ano em que descobri o quanto ainda preciso melhorar, crescer, aprender”, começou, ela.

“Foi um ano em que me esforcei, mesmo errando em algumas decisões, arrisquei e não me escondi de nada. 2023 foi um ano em que ser forte foi a minha salvação, mesmo com o choro engolido, mesmo com o medo batendo na porta eu fui forte e não deixei de viver os meus momentos”, dizia o texto”. Ela ainda completou escrevendo: “E Deus honrou Suas promessas em minha vida”. Confira: