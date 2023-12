Lavouras de Mato Grosso podem ter prejuízos acima dos 20% estimados pela Aprosoja

É preocupante a situação das lavouras em Mato Grosso. Na semana passada a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja MT) já havia revisado suas estimativas e projetando uma perda de 20% na safra de soja de 2024 e considerou a pior quebra da história da produção de soja no Estado.

Se confirmado esse prognóstico, a colheita estadual estimada é de 36,15 milhões de toneladas, uma redução de 9,16 milhões de toneladas em comparação com a safra anterior de 2022/23.

Porém, o que está tirando o sono dos produtores, é que as condições adversas pode ampliar essas perdas, com áreas já apresentando perdas irreversíveis e casos de replantio recordes.

Relatos de produtores de diversas regiões do estado denunciam a gravidade da situação. Em Campos de Júlio, por exemplo, as primeiras áreas colhidas demonstram uma média de apenas 7,5 a 20 sacas por hectare, muito aquém do esperado inicialmente. Segundo Tiago Daniel Comiran, produtor rural da região, cerca de 20% da produtividade total já foi perdida e a ausência de chuvas regulares pode agravar ainda mais essa queda.

O cenário de seca é preocupante não apenas em Campos de Júlio, mas também em cidades como Diamantino, Canarana, Alto Paraguai, Sorriso e Água Boa, que já tiveram decretos de estado de emergência devido às condições climáticas desfavoráveis. As imagens vindas dessas regiões mostram campos de soja devastados pela falta de chuvas e altas temperaturas, resultando em perdas significativas na produção esperada.

Segundo Felippe Reis, analista de safra da EarthDaily Agro, o verão pode trazer alguma melhora, mas as chuvas previstas podem não ser suficientes para reverter a situação, pois a umidade no solo permanece inadequada. As altas temperaturas e a falta de precipitação têm contribuído para o cenário preocupante, com diversas regiões da zona de cultivo de soja enfrentando problemas sérios desde outubro.

A situação é tão crítica que alguns produtores, como os da região de Tapurah, questionam a viabilidade da colheita, com áreas extensas já comprometidas e sem perspectiva de recuperação. Em Nova Xavantina, já se observa uma perda de 20% na produção, e o quadro pode piorar se as previsões ruins para dezembro e janeiro se concretizarem.

Com informações do Notícias Agrícolas

Fonte: Pensar Agro