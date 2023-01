LAZER – Parques de Porto Velho são ideais para atividades ao ar livre nas férias escolares

Espaços proporcionam contato com a natureza e estrutura para esporte e lazer

Para quem gosta de contemplar as belezas da natureza, fazer caminhadas, exercícios e passeios ao ar livre, os parques de Porto Velho são ótimas opções para pessoas de todas as idades, especialmente crianças e adolescentes em período de férias escolares.

No Parque Natural Raimundo Paraguassu, também conhecido como Parque Ecológico, além de muito agradável pela proximidade com a riqueza da flora e fauna regionais, durante o passeio nas trilhas pelo meio da mata, os visitantes podem contemplar o Museu do Acervo Biológico Ronaldo Pereira Araújo, com vários exemplares de animais silvestres, fósseis da floresta amazônica e minerais.

Outro ponto bastante disputado pelos visitantes é o lago com jacarés e tartarugas, um verdadeiro espetáculo à parte, além da sala de exposição das espécies arbóreas presentes na unidade, brinquedos para as crianças e espaços apropriados para piqueniques com a família e os amigos.

O Parque Natural está localizado no final da avenida Prefeito Chiquilito Erse (antiga Rio Madeira). A entrada é franca e está aberto de terça-feira a domingo, das 8h às 17h.

PARQUE CIRCUITO

Localizado na avenida Lauro Sodré, próximo ao Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira, o parque circuito Dr. José Adelino tem como vegetação principal as diversas seringueiras, árvores das quais se extrai o látex.

O local ainda conta com uma extensa pista de caminhada, playground, campo e quadra de areia para prática de esportes, espaço de sobra para piqueniques, academia ao ar livre e a Casa do Seringueiro, com todos os utensílios que eram utilizados pelos trabalhadores que extraíam o látex no meio da floresta, entre outros.

SKATE PARK

Conhecido como Skate Park, o Parque Jardim das Mangueiras fica no cruzamento das avenidas Guaporé e José Vieira Caúla, na região Leste de Porto Velho. Também bastante agradável, com diversas espécies de plantas nativas e frutíferas, além de nascentes de água, no local o público pode usufruir de pista de caminhada pavimentada, quadras esportivas, pista de skate, brinquedos para as crianças, academia ao ar livre e amplo espaço para piqueniques.

O parque também é todo iluminado com lâmpadas de LED, sendo apropriado para caminhadas, passeios, atividades religiosas e práticas esportivas, inclusive durante a noite.

PARQUE DA CIDADE

Reinaugurado recentemente depois de passar por uma ampla reforma, o Parque da Cidade, na avenida Calama, zona Norte, ao lado do Porto Velho Shopping, recebeu iluminação especial e foi todo preparado para o projeto “Natal Porto Luz 2022”. A decoração para os festejos natalinos o tornou a atração principal da cidade durante o período. Por ter sido o palco do Natal 2022, o espaço está fechado até o próximo dia 9 de fevereiro, para a retirada de todo material utilizado na decoração do local. Quando reaberto, o horário de funcionamento será de 17h às 22h.

Entre outros atrativos, o Parque da Cidade conta com um pequeno lago, academia ao ar livre, pista de caminhada asfaltada, campo de futebol, brinquedos para as crianças e espaço amplo para apresentações artísticas e culturais.

Texto: Augusto Soares

Foto: Leandro Morais/ SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO