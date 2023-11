Lebrinha entrega dois veículos para o atendimento médico em São Miguel do Guaporé

A Associação Terra Nossa, na Linha L.U 8, região do Novo Oriente, em Machadinho do Oeste, foi contemplada com um trator agrícola e uma concha hidráulica, com investimento de R$ 400 mil, destinado pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil). O parlamentar realizou a entrega oficial na última quarta-feira (15), com participação de associados, do prefeito de Machadinho, Paulo da Remap; do vice-prefeito Claudio Rondomotos; do prefeito de Vale do Anari, Anildo Alberton dentre outras lideranças no município. As chaves do trator foram entregues ao presidente da Associação Terra Nossa, Diego de Souza Brantes.

Na solenidade de entrega, o deputado Ezequiel Neiva firmou compromisso para atender a associação com uma plantadeira e uma ensiladeira no próximo ano. O parlamentar destaca que os produtores podem utilizar o trator para diversas funções no campo, contribuindo com o aumento da produção.

Ao falar sobre a importância da chegada do equipamento, Diego Brantes afirmou que o trator agrícola é a peça chave no campo. Disse que na agricultura, todo o processo começa com um trator. “O equipamento vai atender mais de 80 famílias. Facilitará demais o nosso trabalho. Nossa região atua com a produção leiteira, e com o tempo seco, se não tiver tecnologia no campo para fazer a silagem, fica difícil trabalhar”, explicou o presidente da associação ao destacar que os associados terão a oportunidade dobrar a produção com o auxílio do trator.

O prefeito Paulo da Remap enalteceu o trabalho desenvolvido pelo deputado Neiva por Machadinho. Citou que o parlamentar já realizou cerca de 40 visitas ao município, sempre realizando entregas, inaugurando obras ou firmando compromissos.

Texto e foto: Nilson Nascimento / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO