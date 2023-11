Lebrinha quer a inclusão de R$ 20 milhões no novo PAC para obras em São Miguel do Guaporé

Em uma ação em prol do desenvolvimento educacional e da saúde mental da população, a deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) está trabalhando junto ao deputado federal Lebrão (União Brasil), para incluir dois projetos no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal, contemplando o município de São Miguel do Guaporé. A solicitação partiu do prefeito Cornélio Duarte e dos vereadores Guigui, Celma, Fabiano e Toninho.

Conforme informado pela equipe de convênios da Prefeitura do município, os projetos já estão cadastrados no portal do Transferegov. A deputada agora segue articulando em Brasília para viabilizar os recursos necessários.

PROJETO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

Com um investimento de mais de R$ 18 milhões de reais, a construção da Escola Padrão, na linha 90, representará um salto para a educação local. Além de proporcionar um ambiente moderno e propício para o aprendizado, a escola de ensino integral visa desenvolver habilidades socioeconômicas e emocionais nos alunos. O objetivo é preparar os estudantes para a carreira acadêmica e profissional, promovendo o potencial produtivo da região.

SAÚDE MENTAL

Simultaneamente, Lebrão busca um investimento de 1,8 milhão de reais para a construção do CAPS, atendendo a uma necessidade crucial para a saúde mental da comunidade. O projeto inclui a edificação de um prédio dedicado ao CAPS, proporcionando atendimento especializado a pacientes psiquiátricos. Essa medida visa evitar deslocamentos para outros municípios, garantindo cuidados eficientes e próximos aos necessitados.

Texto e foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO