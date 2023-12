Lebrinha viabiliza R$102 mil para assistência social em Ministro Andreazza por meio de emenda

Na última sessão legislativa do ano, o deputado estadual Edevaldo Neves (Patriota) consolidou seu compromisso com a segurança pública em Rondônia ao desempenhar o papel crucial de relator do projeto de lei do poder executivo que resultou no reajuste salarial tão aguardado pelos policiais penais do estado.

Desde o primeiro dia de seu mandato, Edevaldo Neves empenhou-se incansavelmente para assegurar que os policiais penais tivessem voz e fossem respeitados. Seu trabalho árduo e dedicação foram recompensados no dia 13 de dezembro, quando obteve a aprovação do realinhamento salarial durante a última sessão legislativa do ano.

O deputado, que é policial penal, destaca-se não apenas por sua atuação legislativa, mas também por sua abordagem proativa na busca pela valorização dos profissionais da Polícia Penal. O parlamentar agradeceu ao governador Marcos Rocha e ao secretário de Segurança Pública, Coronel Vital, pela sensibilidade e envio do projeto que foi aprovado por unanimidade pelos deputados estaduais.

O reajuste salarial não apenas representa uma conquista para os policiais penais, mas também destaca o compromisso do deputado em honrar suas responsabilidades e cumprir sua missão de representar e defender os interesses daqueles que dedicam suas vidas à segurança pública em Rondônia.

“Foi uma conquista histórica, trabalhamos muito para que este dia chegasse e, graças a toda categoria ao sindicato da Polícia Penal e a todos os policiais penais que estão na ponta desempenhando suas atividades dentro da carceragem, que esta conquista chegou, obrigado Polícia Penal por acreditar em nosso mandato, conquistamos nossa vitória e não vai parar por aí, vamos continuar trabalhando para valorizar cada vez mais a nossa categoria”, finalizou o parlamentar.

Texto: Assessoria parlamentar

Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO