LEGADO NO ESPORTE – Copa Zico encerra com premiação de times, atletas destaques e artilheiros

Solenidade de premiação teve a presença do ex-jogador Zico

A primeira Copa Zico realizada em Porto Velho chegou ao fim, nesta quarta-feira (14), com os jogos entre os times finalistas e uma solenidade de premiação que aconteceu na Vila Olímpica Chiquilito Erse. O evento, que foi aberto ao público, reuniu atletas participantes e suas famílias, fãs de futebol, autoridades municipais e contou com a presença do ex-jogador Zico.

“Foi um sucesso a primeira Copa Zico que realizamos na capital, tivemos muitos destaques, artilheiros, e com certeza vamos conseguir levar alguns desses meninos para serem encaixados em grandes clubes. Só tenho a agradecer aos nossos parceiros que proporcionaram a realização do evento. Ano que vem, através da determinação do prefeito Hildon, vamos iniciar o alto rendimento em quatro categorias de base no futebol, que vai elevar o nível técnico do esporte aqui, para proporcionar ainda mais oportunidades para os nossos talentos”, declarou a titular da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Ivonete Gomes.

O evento de encerramento do torneio iniciou às 8h com jogos entre os times finalistas de equipes do feminino e masculino, das categorias sub-11 (idade de 9 a 11 anos), sub-14 (idade de 12 a 14 anos) e sub-17 ( de 15 a 17 anos), que disputavam ao som de uma grande torcida que se formou nas arquibancadas. Ao final, foram entregues medalhas e troféus aos times vencedores, atletas destaques e artilheiros.

O atleta Albert José, de 11 anos, recebeu o prêmio de artilheiro e jogador destaque da categoria sub-11, e viu na sua participação na disputa uma oportunidade de chegar mais perto de realizar seu sonho. “Meu sonho é ser jogador de futebol profissional em um grande time. É muito bom poder jogar sendo visto por olheiros e ainda receber um troféu do Zico. Agradeço a Deus pela oportunidade de vencer, mas também não foi só eu, foi meu time todo que lutou e me ajudou a conseguir esses títulos”, falou Albert.

Acompanhado de muitos fãs de futebol, o ex-jogador Zico compareceu ao campo da Vila Olímpica Chiquilito Erse para participar da solenidade de premiação dos vencedores. O ídolo mundial atendeu a população com fotos e autógrafos, e evidenciou o trabalho da gestão municipal no incentivo ao esporte.

“Através desse torneio que foi criado no Rio de Janeiro há mais de 20 anos, podemos dar a oportunidade àquelas crianças que muitas vezes não tem a chance de mostrar o seu talento. Ficamos muito felizes em realizar o evento pela primeira vez em Porto Velho e poder ver a participação de todos os atletas, que só foi possível através do empenho da gestão do Município”, considerou o ex-jogador Zico.

O campeonato teve início em 30 de novembro em Porto Velho, foi financiado por recursos do município e de transferência especial do deputado federal Léo Morais, e também com o patrocínio da empresa Urbano Norte. A Copa Zico de Porto Velho contou com a participação de 896 atletas do programa Talentos do Futuro, tanto da capital quanto dos distritos da BR-364 e da região do baixo Madeira.

Confira os times e atletas premiados:

Categoria Sub-11 Feminino

Time campeão: Extrema

Vice-campeão: Dudu Tarde/Nacional

Artilheira: Maria Eduarda, camisa número 9 do Extrema

Atleta Destaque: Cristiane da Conceição, camisa número 8 do Extrema

Categoria Sub-11 Masculino

Time campeão: Morar Melhor

Vice-campeão: Fla Kids

Artilheiro: Albert José, camisa número 14 do Nacional

Atleta Destaque: Albert José, camisa número 14 do Nacional

Categoria Sub-14 Feminino

Time campeão: Extrema

Vice-campeão: Dudu Tarde/Nacional

Artilheiro: Geovana Souza, camisa número 10 do Extrema

Atleta Destaque: Geovana Souza, camisa número 10 do Extrema

Categoria Sub-14 Masculino

Time campeão: ADP Portovelhense

Vice-campeão: São Carlos

Artilheiro: Estevão Castro, camisa número 10 do Campo Princesão

Atleta Destaque: Karllos Eduardo, camisa número 10 do Cohab

Categoria Sub-17 Feminino

Time campeão: Extrema

Vice-campeão: São Carlos

Artilheiro: Ana Paula, camisa número 5 do Extrema

Atleta Destaque: Wemylly da Silva, camisa número 11 do Extrema

Categoria Sub-17 Masculino

Time campeão: Calama

Vice-campeão: Nova Califórnia

Artilheiro: Altenir Pereira, camisa número 9 do Morar Melhor

Atleta Destaque: Mateus Gustavo Almeida, camisa número 10 do Fla Kids

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO