Lei dispõe sobre apoio financeiro para atender unidades administrativa e escolar do Estado

Estudantes dos distritos de Extrema e Nova Califórnia, pertencentes a Porto Velho, foram destaque na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), alcançando notas altas que poderão ser utilizadas em processos seletivos para ingressarem no ensino superior. O desempenho dos alunos é reflexo das ações desenvolvidas pelo Governo de Rondônia, visando uma educação de qualidade para colher bons resultados. As provas ocorreram nos dias 5 e 12 de novembro de 2023, e os resultados foram divulgados na segunda quinzena de janeiro pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A estudante Ketllyn Oliveira Ribeiro, de 17 anos, matriculada no 3º ano do Ensino Médio na escola Jayme Peixoto de Alencar, localizada no distrito de Extrema, alcançou 820 pontos na redação, e conta que obteve conhecimentos focando nos assuntos que mais costumam cair na prova, aprimorando as habilidades de redação na plataforma “Agora Vai”, disponibilizada pelo Governo do Estado. “Acredito firmemente que, o caminho para alcançar algo significativo é determinado pela dedicação de cada aluno, somada a todos os outros fatores. No meu caso, Deus, família e os meus professores foram fundamentais para alcançar êxito ao longo desse processo”, contou.

A estudante Fernanda Koller, de 18 anos, matriculada na escola Bandeirantes, localizada no distrito de Nova Califórnia, alcançou 980 pontos na redação e atribui o êxito da nota ao incentivo ofertado pelo Estado com os materiais didáticos, que são divididos por área de conhecimento (Linguagem e Redação, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática), semelhante ao que é exigido na prova.

PLATAFORMAS

As plataformas “Revisa+” e “Revisa+ Enem”, disponibilizadas pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), são canais facilitadores do processo ensino aprendizagem. Para a gestora da escola Jayme Peixoto de Alencar, Vera Lucia, “as plataformas trouxeram para os alunos a oportunidade de se prepararem de forma integral para o Enem. Como gestora, tenho acompanhado todo esse processo, sempre deixando os estudantes e os pais cientes de que toda a estrutura proporcionada pelo Governo, aliada a um esforço conjunto, traz resultados positivos para a comunidade escolar. Nosso sentimento é de gratidão e orgulho por ver nossos alunos tirando boas notas”, explicou.

LABORATÓRIO

O laboratório de informática, implementado pelo Governo do Estado, também contribuiu com os resultados. Para a gestora da escola Bandeirantes, Kelly Cristina, “a assistência técnica especializada e a disponibilidade de um servidor para atuar como mediador, atendendo os estudantes de forma individualizada, foi fundamental para que alunos do distrito obtivessem grandes resultados”, finalizou.

Fonte: Governo RO