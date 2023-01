Lei institui 21 de março como Dia Nacional de Tradições Africanas

Oleksandr Ratushniak / PNUD Ucrânia – 20.11.2022 Começa hoje primeiro cessar-fogo de Putin na Ucrânia

Nesta sexta-feira (6), às 12h de Moscou (11h em Kiev e 6h em Brasília), começou o primeiro cessar-fogo das forças russas desde o início da guerra na Ucrânia após ordem do presidente Vladimir Putin . A trégua, que vai durar 36 horas, foi iniciada sob fortes críticas.

Para Kiev e aliados do Ocidente, a decisão de Putin de cessar os ataques para a celebração do Natal da Igreja Ortodoxa é uma peça de propaganda e campanha.

Em comunicado nessa quinta (5) , Putin disse ter seguido orientação do patriarca da Igreja Ortodoxa russa, Cirilo, que é aliado político do mandatário.

“A partir do fato de um grande número de cidadãos de fé ortodoxa moram nas áreas das hostilidades, pedimos ao lado ucraniano para declarar um cessar-fogo e permitir a eles participar dos serviços na véspera e no dia do Natal”, afirmou Putin.

Depois do horário previsto para o início da trégua , pessoas relataram trocas de tiros pontuais em Donetsk e Bakhmut, mas os canhões pareciam ter sido silenciados.

Ataques aéreos ou grandes bombardeios também não foram registrados nesse período.

O Ministério da Defesa da Rússia , porém, acusou o país liderado por Volodymyr Zelensky de promover ataques para violar o cessar-fogo que Kiev não aderiu. A proposta de Putin para que a Ucrânia também seguisse a trégua foi chamada de “hipocrisia” por autoridades do país e pela União Europeia .

Na sua conta oficial do Twitter , Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, classificou como “hipócrita” a medida unilateral .

“Há um agressor: o Kremlin . E uma vítima: o povo ucraniano. A retirada das tropas russas é a única opção séria para restaurar a paz e a segurança. O anúncio do cessar-fogo unilateral é tão falso e hipócrita quanto as anexações ilegais e grotescas e os respectivos referendos”, publicou Michel.

Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ainda disse que Putin só anunciou o cessar-fogo momentâneo para tentar “encontrar um pouco de oxigênio” .

Ucrânia rejeita proposta de Putin

A Ucrânia rejeitou a proposta de Putin para também aderir à trégua e a considerou “hipocrisia”. Nas redes sociais, o assessor presidencial ucraniano Mikhailo Podoliak afirmou que a proposta de Cirilo era “uma armadilha cínica e elemento de propaganda”.

“Primeiro. A Ucrânia não ataca território estrangeiro e não mata civis. Como o RF faz. A Ucrânia destrói apenas membros do exército de ocupação em seu território… Segundo. A RF deve deixar os territórios ocupados – só assim terá uma “trégua temporária”. Guarde a hipocrisia para si mesmo”, escreveu Podoliak.

Fonte: IG Mundo