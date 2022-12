Lei Orçamentária Anual ultrapassa R$ 13,4 bilhões para o exercício de 2023

O orçamento do Estado de Rondônia para 2023 de R$ 13.402,836.510 foi aprovado pela Assembleia Legislativa de Rondônia, em sessão realizada na noite desta quarta-feira (14). Esse montante contempla receita prevista e as despesas fixadas do Poder Executivo, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública e Assembleia Legislativa. A receita prevista demonstra um crescimento de 34% em relação à estimativa de 2022, demonstrando uma gestão administrativa transparente, e o equilíbrio das contas públicas que estão sendo feitas pelo Governo de Rondônia.

“O Governo do Estado tem conquistado avanços no desenvolvimento econômico e destacamos a aprovação do projeto de Lei Orçamentária Anual – LOA apreciado pelo Legislativo Estadual. Rondônia mantém uma gestão equilibrada, dentro dos princípios legais, pois sempre priorizamos um planejamento governamental, em que os recursos públicos são destinados para desenvolver o nosso Estado, por meio de políticas públicas eficientes, gerando mais renda e empregos, trazendo mais dignidade para nossa população”, comemorou o governador de Rondônia, Marcos Rocha.

INVESTIMENTOS

Para a secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão – Sepog, Beatriz Basílio Mendes, o crescimento econômico do Estado de Rondônia comprova que a administração pública tem feito uma gestão eficaz na implementação de políticas públicas eficientes. E por meio deste orçamento robusto, o Governo de Rondônia conseguirá atender às necessidades da população com serviços e obras em diversos eixos.

“Para o exercício de 2023, foi deliberado pelo governador Marcos Rocha a garantia no valor de R$ 231 milhões para construção do novo hospital de Urgência e Emergência do Estado. Também houve previsão orçamentária de investimento nas áreas de infraestrutura, ao fomento da indústria e comércio, agronegócio, modernização na educação, ampliação dos serviços essenciais da assistência social e segurança pública, além dos serviços propostos em parceria com os municípios do Estado”, explicou a secretária.

DESENVOLVIMENTO

O orçamento sinaliza mais avanços para a economia rondoniense. Rondônia tem a menor taxa de desemprego da região Norte e a terceira menor do Brasil. Mais de 88 mil empresas foram abertas no Estado, nos últimos quatro anos. No mesmo período foram implantadas mais de 20 novas indústrias no Estado, e a partir de 2023 outras 28 indústrias já sinalizaram que irão se instalar em Rondônia, e juntas devem gerar mais de 11 mil empregos.Os investidores já apontam Rondônia como novo polo de negócios do Brasil.

O Estado também tem o reconhecimento do Tesouro Nacional como triplo A em solidez fiscal, está entre os quatro na transparência das finanças públicas. E vive em pleno desenvolvimento dos municípios com obras de infraestrutura executadas com recurso próprio do Governo de Rondônia, que têm deixado as cidades rondonienses mais atrativas e desenvolvidas. “Rondônia avançou muito e ainda vai avançar mais em todos os eixos. Vamos transformar o nosso Estado, o melhor para se viver e trabalhar no Brasil”, garantiu Marcos Rocha.

Fonte: Governo RO