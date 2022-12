Lei Padre Julio Lancellotti: Congresso derruba veto de Bolsonaro

Reprodução Twitter @pejulio Padre Julio Lancelotti usa uma marreta para tirar pedras colocadas em baixo de viaduto





O Congresso derrubou, nesta sexta-feira (16), o veto à Lei Padre Julio Lancellotti. O projeto visa proibir o que é chamado de “arquitetura hostil” nas cidades, o que impacta totalmente os moradores em situação de rua.

O projeto de lei (PL) 488/2021 recebe este nome em homenagem ao sacerdote, que tem forte atuação em favor de moradores em situação de rua e no ano passado viralizou ao ser flagrado quebrando estacas de concreto instaladas embaixo de um viaduto em SP. A intenção da instalação era impedir que os moradores de rua pudessem se estabelecer no local.

O presidente Jair Bolsoanro (PL) vetou integralmente a lei na última terça-feira (13), sob o argumento de que a norma poderia “ocasionar uma interferência na função de planejamento e governança local da política urbana, ao buscar definir as características e condições a serem observadas para a instalação física de equipamentos e mobiliários urbanos”.





A justificativa também pontuava que “o emprego da expressão ‘técnicas construtivas hostis’ poderia gerar insegurança jurídica, por se tratar de conceito ainda em construção, ou seja, terminologia que ainda está em processo de consolidação para inserção no ordenamento jurídico”.

A derrubada do veto do chefe do Executivo do país foi votada por senadores e deputados. A sessão plenária terminou com o placar de 60 votos a favor da derrubada contra 4 pela manutenção.

Eduardo Bolsonaro (PL), filho do atual presidente da República, foi um dos senadores que votaram contra o projeto. Os outros parlamentares que se posicionaram a favor do veto foram Carlos Portinho (PL), Eduardo Girão (Podemos) e Carlos Viana (PL).

O texto da lei Padre Julio é de relatoria do deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP), e foi aprovado pela Câmara dos Deputados no final de novembro deste ano.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional