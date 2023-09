Lei sancionada pelo Governo de Rondônia dá transparência ao registro de velocidade da internet prestado pelas empresas

Objetivo da campanha é incentivar as doações e aumentar os estoques de sangue

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia – Fhemeron do município de Rolim de Moura realizará uma campanha itinerante de doação de sangue. A ação ocorre no sábado (16), das 7h às 17h, na sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, do município de Alta Floresta d’Oeste.

De acordo com o gerente do Hemocentro de Rolim de Moura, Reginaldo Martins, a ação faz parte do cronograma anual de campanhas de coleta de sangue. “O objetivo é incentivar as doações e aumentar os estoques de sangue. Trazer a coleta para a cidade do doador significa salvar vidas. Na correria do dia a dia, muitas pessoas não conseguem se deslocar até a sede do hemocentro. A coleta itinerante é a oportunidade do cidadão fazer o bem e salvar vidas”, evidenciou.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha ressaltou que, doar sangue é um gesto de amor. “Uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. Porém, para o paciente realizar uma cirurgia é necessário ter o tipo de sangue em estoque, por isso investimos e realizamos, constantemente, um trabalho de incentivo à doação de sangue”, frisou.

CRITÉRIOS PARA DOAR

– Para quem deseja doar, é obrigatório apresentar documento de identificação com fotografia, emitido por órgão oficial

– Estar em boas condições de saúde;

– Estar descansado, tendo dormido pelo menos 6h nas últimas 24h;

– É necessário ter entre 16 e 69 anos completos. Menores de idade com autorização e presença do responsável legal;

– O doador deve pesar no mínimo 50 quilos, estar alimentado e evitar alimentação gordurosa, aguardar 3h após o almoço;

– O homem pode doar até quatro vezes ao ano, em intervalos de 60 dias;

– A mulher pode doar até três vezes ao ano, com intervalos de 90 dias;

IMPEDIMENTOS TEMPORÁRIOS

– Estar gripado ou com febre;

– Estar grávida ou amamentando;

– Estar em tratamento médico;

– Ter ingerido bebida alcoólica no dia da doação (12 horas);

– Ter tatuagem feita há menos de um ano;

– Ter realizado tratamento de acupuntura nos últimos doze meses;

– Ter recebido transfusão de sangue e seus derivados há menos de um ano;

– Ter feito endoscopia digestiva nos últimos seis meses;

– Ter tido malária nos últimos doze meses;

IMPEDIMENTOS DEFINITIVOS

– Ter tido doença de Chagas;

– Ter tido hepatite após os 11 anos de idade;

– Ter sido exposto à situação ou comportamento que levem a risco acrescido para Infecções Sexualmente Transmissíveis – IST.

FUNCIONAMENTO

O atendimento para doação de sangue na Fhemeron, em Rolim de Moura é realizado na segunda, terça, quinta e sexta-feira, das 7h às 12h30. Já na quarta-feira, o atendimento é das 7h às 17h, localizada ao lado da Clínica da Mulher, Rua Tocantins, n° 3.932, Bairro Planalto. Informações pelo telefone (69) 3442-1328.

Fonte: Governo RO