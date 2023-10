Leilão de mais de 800 veículos conservados começa na segunda-feira (16) em Rondônia

A negociação do Desenrola é feita exclusivamente por meio do site do governo federal

Clientes da Energisa têm até o dia 29 deste mês para negociar seus débitos de conta de energia elétrica por meio do Programa Desenrola Brasil. A distribuidora de energia aderiu ao Programa do Governo Federal e está oferecendo até 75% de desconto nas dívidas de clientes elegíveis ao programa em Rondônia e demais distribuidoras do Grupo. Com parcelamento em até 60 vezes e juros que não ultrapassam 1,99% ao mês, a iniciativa tem o objetivo de regularizar a situação de pessoas físicas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no CadÚnico.

As negociações com a Energisa devem ser realizadas através da plataforma do Desenrola, disponível no site www.gov.br/desenrola. É fundamental iniciar o procedimento na plataforma e ir até o final. De acordo com as regras definidas pelo governo federal, apenas os clientes com dívidas leiloadas em procedimento realizado pela Bolsa de Valores de São Paulo (B3) podem fazer o parcelamento em até 60 vezes junto a instituições cadastradas. Todos os clientes, no entanto, terão direito ao desconto de até 75% ofertado pela Energisa.

Na modalidade de financiamento, as parcelas poderão ser pagas por meio de débito em conta corrente, boleto bancário ou PIX. Caso o cliente escolha pagar à vista, o pagamento será feito via plataforma e o valor será repassado diretamente ao credor.

O cliente que desejar verificar se está apto e queira aderir ao Desenrola precisa se cadastrar no portal do governo e ter as certificações Ouro ou Prata. O passo a passo para criar a conta está no site do governo digital (https://www.gov.br/governodigital/pt-br/conta-gov-br).

“Compreendemos a necessidade dos clientes e disponibilizamos, com regularidade, oportunidades para que possam reorganizar a sua situação financeira. No Desenrola, além de ter descontos sobre a dívida, as condições ofertadas em relação a juros e número de vezes são bastante atrativas. A única forma de aderir ao Desenrola é pelo site do Governo e apenas as instituições financeiras cadastradas por eles estão autorizadas a realizar os parcelamentos”, explica o coordenador Comercial da Energisa, Thiago Nascimento.

Confira abaixo os critérios de elegibilidade do Desenrola Brasil para clientes da Energisa:

– ser pessoa física com renda de até 2 salários mínimos (média entre janeiro e maio de 2023) ou inscrita no CadÚnico;

– possua dívidas que foram negativadas até 31/12/2022 e que permaneçam ativas em 28/06/2023;

– data de vencimento a partir de 01 de janeiro de 2019;

– valor da negativação seja igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por apontamento.