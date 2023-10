Leilão eletrônico de veículos em Porto Velho e região acontece nesta segunda-feira

O Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia – Detran/RO realiza neste mês de outubro, mais um leilão eletrônico de 873 veículos recolhidos nas Circunscrições Regionais de Trânsito – Ciretrans dos municípios de Porto Velho, Itapuã do Oeste, Candeias do Jamari, Nova Mamoré, Guajará-Mirim, e Postos Avançados de Jaci-Paraná, União Bandeirantes, Triunfo, Vista Alegre do Abunã, Nova Califórnia, Extrema e Nova Dimensão. Os pátios estarão abertos para a visitação dos lotes que serão leiloados de segunda-feira (16) até quarta-feira (25) das 8h às 13h, conforme Edital de Leilão Público n.º 094/2023.

O diretor-geral do Detran/RO, Léo Moraes, faz um alerta aos interessados para que utilizem o “Manual de Procedimento para o Cadastro de Arrematantes“, a fim de garantir segurança dos usuários na participação do leilão, e assim, não cair em golpes com sites falsos. “O leilão do Detran/RO é realizado exclusivamente na forma eletrônica, no site https://leilaoonline.detran.ro.gov.br/. Ao se cadastrar no portal virtual, o cidadão deve observar as regras estabelecidas no edital, aceitando as condições de vendas previstas para o certame”, enfatizou.

QUEM PODE PARTICIPAR

Poderão participar do leilão pessoas físicas e jurídicas, maiores de 18 anos ou emancipadas. A efetivação do cadastro e a sua homologação são requisitos obrigatórios para a participação do leilão online. A confirmação da homologação do cadastro será informada no mesmo endereço de email utilizado para o cadastro e/ou na própria tela do login. Os agendamentos para visitação e entrega dos lotes, serão realizados no site da Autarquia, clicando em agendar, atendimento.

ATIVIDADES ETAPA Visitação prévia dos lotes Início da visitação Encerramento da visitação 16/10/2023, das 8h às 13h 25/10/2023, das 8h às 13h Período de lances Início dos lances Fechamento automático dos lances 26/10/2023, às 8h a partir das 8h do dia 30/10/2023 até as 10h do dia 31/10/2023 Prazo de pagamento a partir de 12h, do dia 31/10 até o dia 3/11/2023 Envio de notas de arrematação a partir do dia 10/11/2023 Entrega dos veículos a partir de 13/11/2023, das 8h às 13h, no setor de liberação de veículos na localidade onde estão removidos.

Visitação

Os pátios de veículos removidos estarão abertos para a visitação dos lotes que serão leiloados, no período 16 a 25 deste mês, das 8h às 13h, não sendo permitido a visitação dos veículos nos dias e horários da realização do leilão.

Somente será permitida a avaliação visual dos lotes, sendo vedados quaisquer outros procedimentos, tais como: manuseio, experimentação e retirada de peças;

No ato da visitação o participante deverá apresentar documento pessoal original com foto e o comprovante de cadastro de arrematante, quando lhe será franqueado o acesso aos lotes;

Para fins de comprovação do cadastro de arrematante será aceito o print da tela/espelho obtido no site https://leilaoonline.detran.ro.gov.br/Arrematante/Cadastro;

Na ocorrência de feriado e/ou ponto facultativo na localidade de entrega dos lotes, o prazo para retirada será prorrogado para o dia útil seguinte.

Os veículos que serão leiloados encontram-se removidos nos pátios das Ciretrans e Postos Avançados, nos endereços especificados no quadro abaixo:

O diretor Técnico de Veículos, Tiago Costa explicou que, é importante saber que os bens serão leiloados no estado físico em que se encontram e retirados no local onde se encontram removidos, sendo de responsabilidade exclusiva do arrematante verificar, previamente, o seu estado de conservação. “As vendas realizadas no leilão são irrevogáveis e irretratáveis, não sendo permitido aos arrematantes recusar o lote adquirido ou pleitear a redução do valor de arrematação”, explicou.

Fonte: Governo RO