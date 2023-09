LEITURA Biblioteca Municipal Viveiro das Letras realiza campanha de arrecadação de livros

Serão aceitas doações de livros de literatura, história de Rondônia e autoajuda, até o dia 13 de outubro

Para expandir conhecimento e atrair usuários, a Biblioteca Municipal Viveiro das Letras, localizada na zona Sul de Porto Velho, está realizando uma campanha de arrecadação de livros que serão doados posteriormente. Serão aceitas doações de livros de literatura, história de Rondônia e autoajuda, até o dia 13 de outubro.

De acordo com o diretor da biblioteca, Alexandre Dourado, a campanha nasceu a partir de uma pesquisa realizada pela instituição na comunidade, predominando o interesse por livros de literatura. Com isso, a Viveiro das Letras elaborou a campanha entendendo que muitas pessoas mantêm em casa livros conservados sem nenhuma finalidade específica.

“Muitos não sabem o que fazer com os livros e como nós sempre estamos buscando promover o incentivo à leitura e a ocupação do nosso espaço, pensamos nesta campanha para atender a população no geral e dar mais visibilidade à biblioteca. Lembrando que os exemplares devem estar em bom estado de conservação e integrarem as categorias solicitadas, pois sabemos que os livros técnicos e de outras áreas do conhecimento acabam ficando defasados com o tempo”, explicou Alexandre.

As doações devem ser entregues na própria Biblioteca, localizada na avenida Jatuarana, nº 5068, bairro Cohab, ao lado da Escola Joaquim Vicente Rondon. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, exceto em feriados e pontos facultativos, das 8h às 21h30. Já a campanha de distribuição está prevista para o final de outubro, nas imediações da própria biblioteca. “Nós estamos em um dos maiores centros comerciais, essas pessoas que residem, trabalham e compram por aqui precisam conhecer o nosso espaço e fazer uso dele, seja para estudo, para descanso no horário de almoço, para lazer com uma leitura rápida”, concluiu Alexandre.

Atualmente o acervo da Viveiro das Letras é de 9 mil títulos, em breve outros 2 mil adquiridos recentemente serão catalogados e disponibilizados.

Texto: Renata Beccária

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO