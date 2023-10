LEITURAPrefeitura prorroga prazo de doações de livros na Biblioteca Viveiro das Letras

Prorrogação se dá por conta do feriado (12) e ponto facultativo (13); obras serão doadas posteriormente pela Biblioteca

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), prorrogou o prazo da campanha de doações de livros à Biblioteca Viveiro das Letras até o dia 20 de outubro. São aceitas doações de livros da literatura, história de Rondônia e autoajuda, que serão doados posteriormente.

Para o diretor da biblioteca, Alexandre Dourado, a doação vai contribuir para potencializar o serviço de empréstimo de obras literárias. “É importante dar destaque a esse serviço, porque é o maior que nós oferecemos aqui na biblioteca. Essa rotatividade faz com que mais pessoas também possam ter a oportunidade de conhecer. Lembrando que os exemplares no ato da doação devem estar em bom estado de conservação e integrarem as categorias solicitadas, pois sabemos que os livros técnicos e de outras áreas do conhecimento acabam ficando defasados com o tempo”, explica Alexandre.

As doações devem ser entregues na própria Biblioteca, localizada na avenida Jatuarana, nº 5068, bairro Cohab, ao lado da Escola Joaquim Vicente Rondon. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, exceto em feriados e pontos facultativos, das 8h às 21h30.

A campanha de distribuição por parte da biblioteca está prevista para o final de outubro, nas imediações do próprio local.

Texto: Rando Silva

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO