Lesa Pátria faz busca e apreensão na casa do deputado Carlos Jordy

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, na noite desta terça-feira, 16, realizando atividade de patrulhamento tático na BR 364, próximo ao Km 686, no município de Porto Velho, apreendeu um fuzil AK-47 e 44 kg de cocaína.

Durante o patrulhamento, a equipe notou que um FIAT/Strada, de cor branca, transitava com velocidade incompatível com a via, placa traseira ilegível por barro e transportando de forma irregular um IBC (tanque) de combustível. Ao tentar evitar a abordagem, o condutor, de 32 anos, entrou no Anel Viário, desencadeando um acompanhamento por parte dos policiais.

Durante a abordagem, verificou-se que o motorista possuía diversas passagens criminais, inclusive por tráfico de drogas e lesão corporal. Ao ser questionado sobre a viagem, o homem afirmou que estava vindo de Guajará-Mirim/RO, onde teria vendido uma motocicleta por 9 mil reais, porém não apresentava comprovante de venda. Também foi perguntado o motivo de não ter utilizado a rota mais usual entre Guajará-Mirim e Porto Velho, mas não soube explicar.

Diante de diversas contradições percebidas, somado ao fato da viagem ser oriunda da fronteira com a Bolívia, a equipe iniciou uma fiscalização ao tanque que estava sendo carregado na carroceria, em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Neste momento, o condutor, voluntariamente, informou à equipe que havia drogas e uma arma de fogo escondidas no veículo.

Durante a vistoria, os policiais desmontaram o compartimento de carga, localizando 44 tabletes de substância análoga à cocaína em compartimento oculto. Em outro espaço, também dissimulado, foi encontrado um fuzil modelo AK-47 desmontado, calibre 7,62x39mm, com numeração raspada e um carregador do mesmo calibre com capacidade para 30 munições.

Ao ser questionado sobre o material ilícito, o homem afirmou que carregou ambos em Guajará-Mirim e efetuaria a venda em Porto Velho. Sobre o valor da arma de fogo, o criminoso não soube informar por quanto venderia, mas disse que negociaria o valor.

Diante dos fatos, foi dada ordem de prisão em flagrante ao condutor e o mesmo foi conduzido à autoridade policial. Aproximadamente 44 Kg da cloridrato de cocaína, um fuzil Cal. 7.62x39mm e um carregador de munição foram apreendidos.