Lesão de última hora tira Karim Benzema da Copa do Mundo

O infortúnio assombra a seleção francesa: depois das lesões de Paul Pogba e Ngolo Kante, que nem sequer foram convocados, e de Cristopher Nkunku ter de ser dispensado da convocatória, sabe-se agora que Karim Benzema também será baixado na equipa para a Copa do Mundo da FIFA.

De acordo com um comunicado deste sábado (19.11) da Federação Francesa de Futebol, o atacante do Real Madrid tem uma lesão no reto femoral, que exigirá um período de recuperação de três semanas. Desta forma, o goleador experiente não poderá defender os campeões atuais no Qatar. “Estou extremamente triste pelo Karim, que fez desta Copa do Mundo uma meta importante. Apesar deste novo golpe para a seleção francesa, tenho total confiança no meu grupo. Faremos tudo o que pudermos para enfrentar o enorme desafio que nos espera”, disse o técnico Didier Deschamps ao comentar sobre o corte de Benzema.

Fonte: Agência Esporte