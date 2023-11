Letícia Colin é cotada para papel principal em nova novela: ‘Horário nobre’

João Emanuel Carneiro, impressionado mais uma vez com o desempenho de Letícia Colin em ‘Todas as Flores‘, expressa o desejo de tê-la como protagonista de sua próxima trama, ‘Mania de Você‘. Segundo informações do Notícias da TV, o autor almeja que a atriz, conhecida por interpretar Vanessa, assuma o papel de Luna na novela que sucederá ‘Renascer’ no horário nobre das 21h.

De acordo com os relatos, Carneiro busca criar uma personagem nos moldes de Nina, marcante em ‘Avenida Brasil’, delineando uma jovem que buscará vingança contra aqueles que acredita terem usurpado sua vida.

A parceria entre Letícia Colin e João Emanuel Carneiro não é inédita, pois já colaboraram em projetos anteriores, como ‘Segundo Sol’. O lançamento de ‘Mania de Você’ está agendado para setembro de 2024, com uma narrativa prevista para contar com 173 capítulos. Outro nome em consideração para o elenco é o de Taís Araújo.