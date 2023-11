Evento conta com apresentações de alunos dos cursos de teatro, música, dança e artes visuais e segue até sexta-feira (10)

A Prefeitura de Porto Velho iniciou na noite de quarta-feira (8), através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), as apresentações de dança, música, teatro e artes visuais dos alunos de três centros de arte e cultura escolar. Durante três dias, a IX Mostra Cultural será organizada pelos CMACE’s Som na Leste, Jorge Andrade e Laio, no Teatro Palácio das Artes.

“É uma iniciativa que se vê em poucas cidades do Brasil, mas que em Rondônia é uma realidade para mais de 500 alunos que frequentam os centros de arte e cultura escolares gerenciadas pela pasta de educação de Porto Velho. A partir deste momento, serão três dias de apresentações no Teatro Palácio das Artes, com entrada livre, a partir das 17 horas na quinta-feira, e, às 19 horas, na sexta-feira”, disse a titular da Semed, Gláucia Negreiros. “Venham, assistam o talento de seus filhos e vejam também as outras apresentações dos colegas dos outros cursos. Tragam a sua família. É muito lindo ver os alunos mostrando que mandam bem na dança, no teatro e na apresentação musical”, completa.

Para o diretor da CMACE Som na Leste, Liocélio Santos, a finalidade de eventos como este, além de unificar os centros em um só ambiente, tornando-o totalmente cultural, é mostrar as habilidades que os alunos estão desenvolvendo durante os aprendizados. “O tema deste ano, Brasilidade, induz o público e os artistas iniciantes a viajar pelos mais variados ritmos, cores e sentimentos de amor pelo Brasil multicultural de todas as regiões. Todos os alunos estão presentes nesta mostra que revela a musicalização e habilidades na dança de cada um e de todos ao mesmo tempo”, explicou.

A Professora da Escola Padrão, Maria Goreth Teixeira, trouxe a sua neta e participou da apresentação de um grupo de coral musical no palco. Ela e sua neta Maia Caroline Monteiro Silva, são alunas dos cursos de música e dança da Som na Leste. “Eu realizei um sonho esta noite e vou realizar outro na hora que minha netinha subir ao palco para apresentar o seu número de dança de ballet. É uma noite memorável e nós só temos a agradecer a educação municipal por realizar eventos como este”, comentou.

Os alunos da escola estadual Rio Branco e municipal Padre Chiquinho, Cristiano Vinicius, 11 anos, e Cauan Felipe, 9 anos, respectivamente, estavam ansiosos para assistir as apresentações. “Eu gostaria de ver os shows de músicas instrumentais, adoro flauta e violino, pedi a minha tia para que a gente viesse, já que ela comentou sobre esse show lá em casa”, disse Cristiano, que estuda o sexto ano ensino Fundamental II. Cauan Felipe já tinha assistido duas apresentações de dança e estava se sentindo feliz, segundo relatou. “Foram apresentações femininas do ballet e da música nordestina, eu fiquei sem tirar os olhos do palco, as coreografias e o cenário chamavam muito a atenção”, comentou o aluno do quarto ano do Fundamental I, já com palavras e visão bem adiantada para a sua idade.

A primeira noite da IX Mostra Cultural se estendeu até pouco mais das 21 horas e levou um público de aproximadamente 700 pessoas nesta primeira parcela do evento. Nesta quinta-feira quem se apresenta é a CMACE Jorge Andrade, com música, dança e teatro. A entrada é livre.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO NO TEATRO PALÁCIO DAS ARTES:

2º DIA (09/11/2023)

APRESENTAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA ESCOLAR JORGE ANDRADE

Início às 17h com música, dança e teatro;

3º DIA (10 /11/2023)

APRESENTAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA ESCOLAR FRANCISCO LÁZARO DOS SANTOS (LAIO)

Início às 19h com música, dança e com exposições de artes visuais, artesanatos e Biojóias – Arlete Cortez – Artesã Poliana Barbosa – Artesã e J. Zoghbi – Artesão.

Texto: Géri Anderson

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO