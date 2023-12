Liah Soares lança “Meu Campeão”, nova animação musical do Planeta Liz

O Planeta Liz, um universo encantado que gira em torno da exuberante Amazônia, acaba de presentear seus seguidores com o décimo lançamento do projeto, intitulado “Meu Campeão”, que chega hoje às plataformas digitais.

A iniciativa, liderada pela talentosa Liah Soares, idealizadora do Planeta Liz, tem como objetivo promover o desenvolvimento humano, conscientização ambiental, valores e ética, especialmente voltados para crianças de 0 a 12 anos.

A penúltima faixa do projeto, “Meu Campeão”, destaca a ideia de não se cobrar tanto em uma competição e de encontrar alegria no simples ato de participar:

Se a vitória vem, olha que legal!

Se não acontecer, não faz mal!

Entender

Que tão bom quanto vencer

Participar é sensacional

A animação musical reflete a filosofia do Planeta Liz, destacando a importância de aproveitar cada momento e abraçar as experiências, independentemente do resultado.

“Essa é mais uma composição minha em parceria com a Iana Marinho. Foi mixada e masterizada pelo João Milliet, conhecido por suas colaborações nos últimos trabalhos da cantora Sandy Leah”, explica Liah Soares.

Na voz cativante de Liah, a mensagem ressoa de forma envolvente, transmitindo a essência do Planeta Liz.

“Meu Campeão” é mais uma adição encantadora a esse universo único que cativa não apenas as crianças, mas também os corações dos adultos que acreditam no poder transformador da arte e da educação.