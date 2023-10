Licença é liberada para início da reforma do Hospital de Guajará-Mirim

A liberação do alvará de licença para início das obras de reforma e ampliação do Hospital de Guajará-Mirim aconteceu na sexta-feira (27). O documento oficial foi emitido pela prefeitura do município.

No dia 6 de outubro foi realizada a solicitação para adjudicação da empresa que irá realizar a obra da unidade. No dia 14 do mesmo mês, o titular da pasta da Sesau, juntamente ao governador de Rondônia, Marcos Rocha, assinaram a Ordem de Serviço, dando continuidade no processo de andamento.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que o governo está concentrando esforços para que todas as etapas sejam cumpridas. “O hospital em Guajará-Mirim é uma obra esperada há muito tempo pelos moradores, estamos investindo de acordo com a necessidade da população, estamos cientes das dificuldades enfrentadas na região, mas iremos conseguir ofertar uma assistência de Saúde mais ampla”, destacou.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, o Hospital de Guajará-Mirim terá uma área total de 4.674 metros quadrados, com 50 leitos para adultos e 12 leitos pediátricos, além de 2 consultórios, 3 salas para parto normal e 2 salas para cirurgias e atendimento de emergência.

O Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos – Unops, responsável pela obra, é um organismo internacional das Nações Unidas, especializado em projetos de infraestrutura e possui um Acordo de Cooperação Técnica com a Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, com objetivo de fortalecer a saúde pública do estado de Rondônia. O acordo inclui, entre outras entregas, a finalização do Hospital de Guajará-Mirim e a conclusão do Centro de Medicina Tropical de Rondônia – Cemetron.

