Líder do Hamas diz que batalhas contra Israel ‘ainda não começaram’

Reprodução Flickr Liderança do Hamas disse que “as batalhas ainda não começaram”

O vice-chefe do gabinete político do Hamas baseado no Líbano, Saleh al-Arouri, disse que “as batalhas ainda não começaram”, ao falar sobre o conflito contra Israel, iniciado no último dia 7 após ataque surpresa do grupo extremista islâmico ao país.

Em entrevista ao al-Manar, canal de televisão do Hezbollah, al-Arouri afirmou que os líderes do Hamas estão em constante comunicação com o Hezbollah. Na ocasião, de acordo com o jornal Times of Israel , ele disse ter se encontrado com o líder do grupo libanês, Hassan Nasrallah, no dia 7 de outubro e que nem todas as reuniões entre eles são divulgadas publicamente.

“A nossa batalha é também a batalha do Hezbollah”, afirmou.

“Se o inimigo entrar por terra, será uma derrota sem precedentes [para Israel]”, acrescentou, referindo-se à incursão terrestre israelita em Gaza na última noite. De acordo com ele, apesar da contraofensiva de Israel, os membros do Hamas estão em boas condições.

Nessa quarta-feira (25), o Secretário-Geral do grupo Hezbollah, Hassan Nasrallah, se reuniu com os líderes políticos do Hamas, Saleh Al-Arouri, e da Jihad Islâmica, Ziad Nakhale. Os grupos se encontraram em Beirute, capital do Líbano, onde o Hezbollah atua.

Nasrallah, do Hezbollah, disse que “[a guerra] é uma verdadeira vitória para a resistência em Gaza e na Palestina, [já que existe uma] agressão traiçoeira e brutal de Israel contra o povo em Gaza e na Cisjordânia”, informaram jornais locais.

Após a reunião, Nasrallah concordou com Saleh al-Arouri, do Hamas, e com Ziad al-Nakhaleh, da Jihad Islâmica, sobre os próximos passos que os três devem tomar neste “estágio sensível”.

