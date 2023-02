Líderes mundiais se solidarizam com Síria e Turquia após terremoto

Reprodução: redes sociais – 06/02/2023 Terremoto na Turquia

Mais de 1.700 pessoas morreram e outras 5 mil ficaram feridas após um terremoto de magnitude 7,8 atingir a região central da Turquia e o noroeste da Síria na manhã desta segunda-feira (6). O tremor também foi sentido no Líbano, Israel, Palestina, Jordânia, Irã, Iraque, Romênia, Egito e Croácia.

O tremor, que durou cerca de um minuto e meio, já é cosiderado o maior na região desde 1939. Com isso, os representantes de diversos países se manifestaram sobre a tragédia.

Brasil

O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva postou em seu Twitter que o país olha com preocupação para as notícias sobre os tremores.

“Olhamos com preocupação para as notícias vindas da Turquia e Síria, após terremoto de grande magnitude. O Brasil manifesta sua solidariedade com os povos dos dois países, com as famílias das vítimas e todos que perderam suas casas nessa tragédia”, publicou em sua conta no Twitter.

Comissão Europeia

A presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen anunciou que o grupo está coordenando o envio de equipes de resgate de países membros para juntar-se aos esforços das autoridades locais na busca de sobreviventes.

“O apoio europeu já está a caminho e estamos prontos para continuar a ajudar da maneira que pudermos”, disse a representante em uma mensagem em sua conta oficial no Twitter, na qual ela disse que a UE está em “total solidariedade” com a Turquia e a Síria e “chora” com as famílias das vítimas.

Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodymir Zelenski, expressou suas condolências ao presidente turco Recep Tayyip Erdogan pelas vítimas do terremoto.

“Manifesto minhas sinceras condolências ao Presidente Recep Tayyip Erdogan, ao povo turco e às famílias das vítimas do terremoto no sudeste da Turquia. Desejo uma recuperação rápida para todos os feridos”, escreveu em sua conta no Twitter.

Ele adicionou, ainda, que a Ucrânia está com o povo turco “nestes tempos difíceis”: “Estamos prontos para fornecer a assistência necessária para superar as conseqüências da catástrofe.”

Rússia

O presidente russo Vladimir Putin enviou uma mensagem de condolências ao líder sírio Bashar al-Assad, pelas vítimas do terremoto que atingiu o norte do país.

“Gostaria de expressar minhas sinceras condolências pelas trágicas conseqüências do terremoto nas regiões do norte da Síria”, diz a mensagem publicada no site do Kremlin. Putin ainda enfatizou sua prontidão para “prestar toda a assistência necessária para superar as conseqüências deste desastre natural”.

OTAN

O Secretário Geral da OTAN Jens Stoltenberg também expressou sua “total solidariedade” com a Turquia, membro da OTAN, após o “terrível terremoto” que vitimou mais de 900 pessoas.

“Solidariedade total com nossa aliada Turquia após este terrível terremoto. Estou em contato com o Presidente Recep Tayyip Erdogan e o Ministro das Relações Exteriores Mevlüt Çavuşoglu”, escreveu o político norueguês em seu perfil no Twitter.

Ele acrescentou que os aliados da OTAN estão mobilizando times de busca e resgate. A porta-voz da organização transatlântica, Oana Lungescu, postou que a Turquia solicitou assistência internacional e que os aliados “estão mostrando solidariedade e mobilizando apoio”.

Portugal

O primeiro-ministro português, António Costa, também expressou solidariedade aos governos e famílias das vítimas do terremoto. Ele garantiu que o governo português está “disponível” para ajudar nos esforços com a União Européia.

“Foi com consternação que recebi a notícia do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria. Meus pensamentos estão com as famílias das vítimas e todos aqueles afetados por este desastre. Portugal é solidário com eles e está disponível para ajudar, em coordenação com nossos parceiros”, publicou em seu perfil no Twitter.

Reino Unido

O primeiro-ministro britâncio Rishi Sunak também manifestou sua solidariedade aos países afetados pelo terremoto.

“O Reino Unido está pronto para ajudar no que for possível”, postou em sua conta no Twitter. “Meus pensamentos estão com o povo da Turquia e da Síria esta manhã, particularmente com os socorristas que trabalharam tão corajosamente para salvar aqueles presos pelo terremoto” , concluiu o primeiro-ministro.

França

O presidente francês Emmanuel Macron ofereceu “ajuda de emergência” à Turquia e à Síria para lidar com as consequências do terremoto.

“Imagens terríveis estão chegando da Turquia e da Síria após um terremoto de poder sem precedentes. A França está pronta para fornecer ajuda de emergência às pessoas no local”, disse Macron no Twitter.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Mundo