Limpeza dos terrenos e quintais é a forma mais eficaz de evitar criadouros do mosquito Aedes aegypti

A prevenção ainda é a melhor forma de combater o avanço da dengue no Estado. Para as autoridades sanitárias, o objetivo em períodos chuvosos é a eliminação dos criadouros. “O mosquito Aedes aegypti possui um ciclo de vida de 45 dias e, apesar do período curto de sobrevivência, pode colocar até 450 ovos”, advertiu o gerente da Vigilância Técnica em Saúde Ambiental da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Cesarino Aprigio.

O Governo de Rondônia tem divulgado informes publicitários com orientações sobre os cuidados quanto à proliferação do mosquito, e colocado as equipes sanitárias para monitorar e acompanhar dados relacionados aos casos de Dengue em todo o Estado. “A preocupação primária é a eliminação do criadouro. Chamamos a atenção para a vigilância, em especial da população, que pode contribuir com a eliminação dos criadouros, realizando a limpeza doméstica constante. O lixo ou entulhos acumulados são locais, onde a fêmea do mosquito pode depositar os ovos”, enfatizou o governador Marcos Rocha.

CRIADOUROS

O caminho ainda é eliminar os recipientes inservíveis como garrafas, latas, sucatas, entulho de construção; tampar ou vedar locais que sirvam de criadouros para o mosquito, como ralo de banheiro, caixa d’água e suspiro da fossa; lavar e cuidar de recipientes que acumulam água e que não podem ser descartados, como vasilhames de comida do cachorro e vasos de plantas; realizar a limpeza nas residências uma vez na semana para eliminar os principais focos do mosquito Aedes e impedir o desenvolvimento de ovos e larvas.

BOLETIM

Os dados da situação das arboviroses transmitidas pelo Aedes no Estado de Rondônia podem ser conferidos no último boletim epidemiológico, publicado no portal da Agevisa. O diretor-geral da Agevisa, Gilvander Gregório de Lima, destacou a preocupação governamental com municípios que acenderam o sinal de alerta para o controle vetorial. “O Governo do Estado alerta a população e os municípios para os cuidados com a proliferação do mosquito”, enfatizou.

Fonte: Governo RO