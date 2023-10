Limpeza para início das obras do Hospital Regional de Guajará-Mirim inicia nesta terça-feira

Nesta terça-feira (31) iniciou a limpeza no Hospital Regional de Guajará-Mirim. Esse é o primeiro passo para o início das obras no local. Essa conquista contou com as preocupantes cobranças feitas pela deputada Dra. Taíssa, que desde o início do seu mandato luta por uma saúde digna para população.

A deputada em diversas comissões e sessões legislativas sempre expressou sua preocupação com o andamento das obras e a seleção da empresa vencedora da licitação. Destacando a importância de garantir que os recursos públicos sejam aplicados de forma transparente e eficiente, especialmente quando se trata da saúde dos cidadãos. A Unops (United Nations Office for Project Services) foi convocada a comparecer na última terça-feira (24) perante a Comissão de Saúde onde forneceu esclarecimentos essenciais sobre o projeto, incluindo cronogramas, orçamentos e quaisquer desafios enfrentados durante a execução.

Ficou definido o início da limpeza nesta terça (31) e o retorno das obras no dia 2 de novembro. A deputada não conseguiu estar presente no local para prestigiar o trabalho que já está sendo feito devido a agenda parlamentar que cumpre na Assembleia Legislativa, em Porto Velho, onde é de extrema importância sua presença para discussão e votação de projetos. “Seguirei fiscalizando todos os passos dessa grande conquista que é muito aguardada pela população, para que efetivamente iniciem as obras e sejam finalizadas”, destacou a parlamentar.

