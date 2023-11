Linha 52, em Alvorada do Oeste, recebe manutenção por indicação da deputada Lebrinha

A Linha 52 em Alvorada do Oeste recebeu melhorias, atendendo pedido da deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) e solicitação do vereador Trovão ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagens e Transportes (DER).

A deputada intermediou o pedido ao diretor do órgão, Eder André Fernandes, sobre a rodovia que garante acesso à Linha Kapa Zero e a Nova Brasilândia do Oeste.

O vereador Trovão acompanhou a execução das obras, que contemplou todos os trechos graves, a partir do Morro do Suruí até o final da Linha 52, com limpeza e compactação da estrada com cascalho. A rota agora oferece uma alternativa segura para os residentes da região, que anteriormente enfrentavam desafios com buracos e lamaçais.

“A recuperação da Linha 52 garante a segurança no trânsito dos moradores de Alvorada do Oeste e também atende a uma região em constante crescimento que demanda infraestrutura adequada, e nesse sentido o governador, coronel Marcos Rocha e o diretor do DER, coronel Eder, acatou nossa solicitação para à melhoria”, disse a deputada Lebrinha.

Texto: Caio Pereira, sob supervisão / Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO