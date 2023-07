Linha 78 em São Miguel do Guaporé começa a ser recuperada pelo DER para maior segurança na trafegabilidade

O Governo de Rondônia, por meio do Departamento de Estradas de Rodagens e Transportes – DER, vem trabalhando na melhoria da infraestrutura viária do Vale do Guaporé, importante região histórica, turística e com forte atuação no setor agropecuário. A 16ª Residência Regional do DER, sediada em São Francisco, iniciou os trabalhos de recuperação da Linha 78, em São Miguel do Guaporé, no dia 27 de julho.

De acordo com o residente Regional Pablo Cândido, “não só as rodovias que interconectam os municípios do Vale do Guaporé, bem como vias ainda não estadualizadas formalmente, recebem os serviços de recuperação, manutenção e melhorias pelo Governo de Rondônia, por meio de Termos de Cooperação com as prefeituras”. O residente detalhou que, na Linha 78 estão sendo executados os trabalhos de reconformação de plataforma (patrolamento), recomposição de revestimento primário (encascalhamento), limpeza lateral, abertura de saídas d’água, além de limpeza de bueiros e reforço de aterro.

O diretor-geral do DER, Éder André Fernandes enfatizou que, as ações fazem parte de um planejamento técnico anual de trabalho, para garantir a trafegabilidade das rodovias que são essenciais para o escoamento da produção agrícola e pecuária. “As equipes do DER estão trabalhando para eliminar pontos críticos, recuperar, manter e melhorar as rodovias, contribuindo para o desenvolvimento dos 52 municípios de Rondônia”, finalizou.

PLANEJAMENTO E RESULTADOS

No primeiro semestre de 2023, a 16ª Residência Regional do DER já executou a manutenção completa da RO-377, que liga a cidade de São Francisco do Guaporé ao distrito de Porto Murtinho, fazendo a recomposição de plataforma (patrolamento), recomposição de revestimento primário (encascalhamento), limpeza lateral, abertura de saídas d’água e sinalização em uma extensão total de 30,6 quilômetros; o mesmo conjunto de serviços ao longo dos 27 quilômetros da rodovia 478, que liga Costa Marques ao Real Forte Príncipe da Beira; além das Linhas 95, em São Francisco do Guaporé; 12 e 14, em Seringueiras, ainda sem denominações oficiais de RO.

Ao todo, o Departamento de Estradas de Rodagem e Transporte de Rondônia possui 16 Residência Regionais e cinco Usinas de Asfalto, que são responsáveis pela recuperação, manutenção e melhoria infraestrutural em cerca de seis mil quilômetros de rodovias com e sem pavimentação, em todos os 52 municípios do Estado.

Fonte: Governo RO