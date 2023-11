Linha 78 em São Miguel do Guaporé recebe manutenção após indicação da deputada Lebrinha

O apoio do Governo do Estado aos pequenos produtores rurais com a implantação do Proampe (Programa de Apoio às Micros e Pequenas Empresas e Empreendedores de Pequenos Negócios) foi destacado no pronunciamento do deputado Affonso Cândido (PL). O parlamentar usou a tribuna na sessão ordinária na tarde desta quarta-feira (29).

Segundo o deputado Affonso, o pequeno produtor rural precisa de apoio, pois devido à longa estiagem ocorreram mais de 600 casos de replantio na região da Ponta do Abunã aumentando os custos. O mesmo programa apoia investimentos em energia sustentável às famílias do campo com linhas de crédito aos pequenos agricultores, às agroindústrias, e à implantação da energia sustentável com financiamentos, através de programas de crédito de até R$ 100 mil com zero de juros.

“Nossos agradecimentos ao governador Marcos Rocha e sua equipe econômica, pela implantação do programa com a disponibilidade de R$ 10 milhões para investimentos no segmento”, concluiu o deputado.

Texto: Waldir Costa I Secom ALE/RO

Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO