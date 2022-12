Linhas do Metrô estão parcialmente paralisadas em São Paulo

Sarah Brito/Divulgação – 05.12.2022 Passageiros derrubaram postes com faixas de segurança após ouvirem chiado antes de passar pela raio-x no aeroporto de Guarulhos

Na manhã desta segunda-feira (5), uma suspeita de vazamento de gás em um restaturante causou tumulto entre passageiros no aeroporto de Guarulhos , em São Paulo . Imagens que circulam pelas redes sociais mostram pessoas correndo e derrubando cones e faixas durante a confusão.

A empresa que administra o aeroporto relatou um “problema na chopeira de um quiosque no terminal 2” , no entanto, não deu detalhes de que falha seria essa. A Gru Airport também não confirmou se a problema de vazamento de gás relatado pelos passageiros era real ou não.

Uma das pessoas que estava na fila do raio-x, antes do setor de embarque, relatou em uma entrevista que o “chiado alto” ocorreu por volta das 8h30 da manhã.

“Começou um chiado muito alto e muito forte e aumentando. Aí todo mundo ficou parado. Até que o pessoal começou a correr. Correram com o chiado porque era muito alto e achei que algo fosse explodir. Parecia que estava vazando alguma coisa. Foi gente atropelando faixas e postes, derrubando tudo. Alguns iam e voltavam porque o chiado ia e voltava. Eu também corri para o final, da parte da porta de entrada, para essa área de segurança”, disse.

“Fiquei atrás de uma pilastra tentando fugir do risco de explosão” , comentou. Ela diz, ainda, que após o susto funcionários do aeroporto pedindo para os passageiros voltarem porque o barulho havia acabado. “O chiado parou e a situação se normalizou.”

Em nota, a GRU Airport não confirmou o vazamento de gás no restaurante. Segundo a assessoria da empresa, houve um “problema” em um equipamento, no entnato, isso não chegou a afetar a rotina do aeroporto.

“A GRU Airport, que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, informa que na manhã desta segunda-feira (05/12), houve um problema na chopeira de um quiosque no terminal 2. A concessionária esclarece que não houve nenhuma ocorrência e que o aeroporto está operando normalmente”, diz o comunicado.

