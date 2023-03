Lira pede que marco do saneamento seja aprimorada para evitar ‘brecha’

Reprodução/redes sociais Rio Grande do Norte registra segunda onda de ataques





A Polícia Militar do Rio Grande do Norte divulgou um novo balanço sobre a onda de violência que atinge o estado desde segunda-feira (13) e, até o momento, 39 pessoas suspeitas de envolvimento com os ataques foram detidas.

As informações do boletim divulgado na tarde desta quarta-feira (15) dão conta de que quatro dos presos são foragidos e dois estavam em regime semi-aberto utilizando tornozeleiras eletrônicas. Um adolescente está entre os detidos.

Para além das pessoas detidas, as operações contra os ataques a diversas cidades deixaram dois mortos. Um deles foi identificado como José Wilson da Silva Filho, de 29 anos, apontado pela polícia como um dos responsáveis pelos ataques violentos. Ele morreu após um confronto com a polícia, em João Pessoa, na madrugada desta quarta-feira.

Luciano Augusto, delegado do Departamento de Investigação Contra o Crime Organizado no Rio Grande do Norte (DEICOR-RN), afirmou que o rapaz era monitorado há um ano e ele fazia parte da quadrilha responsável pelos crimes desta semana.

A Secretaria de Segurança Pública potiguar afirmou ainda que foram apreendidas nove armas de fogo, um simulacro de arma de fogo, 35 artefatos explosivos, oito galões de gasolina, cinco motos e dois carros, além de dinheiro, drogas e munições.

Frota de ônibus recolhida

Na manhã desta quarta-feira, um ônibus e três micro-ônibus foram incendiados e a frota que circulava na Grande Natal, no Rio Grande do Norte, foi recolhida mais uma vez , segundo o Sindicato dos Trabalhadores e Transportadores Rodoviários do estado.

Desde a madrugada, cerca de 150 agentes da Força Nacional já se reuniram e começaram a atuar no estado. O ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou o envio de 220 policiais ao local.

O Sindicato do Crime é suspeito de ser o mandante da série de ataques . Um dos fundadores da facção , que estava preso na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, foi transferido para o sistema penitenciário Federal, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado.

Fonte: IG Nacional