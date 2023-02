Litoral de SP: buscas são encerradas e número de mortos sobe para 65

Rovena Rosa/Agência Brasil – 22/02/2023 São Sebastião – Casas destruídas em deslizamentos na Barra do Sahy após tempestades no litoral norte de São Paulo.

O número de mortos após as fortes chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo subiu para 65, sendo 64 em São Sebastião e um em Ubatuba , segundo a Defesa Civil. O órgão informou ainda que as buscas foram encerradas nesta tarde de domingo (26), após o último corpo desaparecido ser encontrado.

O corpo desaparecido, encontrado exatamente uma semana depois do forte temporal na região , é de uma mulher, que estava na Vila Sahy , em São Sebastião, local mais atingido pelas chuvas. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há mais desaparecidos.

O governo estadual aponta ainda que 55 corpos já foram identificados e liberados para o sepultamento. No total, são 20 homens adultos, 17 mulheres adultas e 18 crianças.

Segundo o último boletim estadual, são 1.150 desalojados e 1.290 desabrigados até este domingo (26).

Uma semana de tragédia

Neste domingo (26), a tragédia que devastou o Litoral Norte de São Paulo completa uma semana. Deslizamentos de terra durante a madrugada do último dia 19 causaram dezenas de mortes e destruíram a região.

A chuva começou no sábado (18) durante a noite e se estendeu durante o dia 19. Durante a madrugada foi quando foram registrados os primeiros estragos.

A cidade mais prejudicada foi São Sebastião. A Vila Sahy, na Costa Sul do município, foi a mais atingida por deslizamentos de terra e ficou totalmente destruída. O local soma a maior parte das vítimas da tragédia. Outra cidade atingida foi Ubatuba, que registrou uma das 64 mortes.

Caraguatatuba, Guarujá e Bertioga também sofreram prejuízos e tiveram moradores desabrigados e desalojados.

Maior chuva da história do país

A tragédia no litoral norte de São Paulo é a maior envolvendo as chuvas já registrada no Brasil em 24 horas, segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na madrugada de domingo (19), as cidades da região registraram média de 700 mm de chuva.

