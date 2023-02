LIVE: Deputado Camargo interage com população e garante atuação em prol de Rondônia

O deputado estadual Delegado Rodrigo Camargo (Republicanos) participou de uma live pelas suas redes sociais na Internet, onde interagiu com a população de diversos municípios de Rondônia. Na sua participação, o parlamentar destacou o trabalho que vem sendo feito para preparação de sua equipe de assessores a fim de qualificar a todos para que possam prestar o melhor serviço possível no atendimento da população. Camargo também destacou que a sua participação nas comissões permanentes da Casa de Leis será efetiva, uma vez que preside uma comissão, a de Segurança Pública, é vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e membro titular de outras quatro comissões, entre elas a importantíssima Comissão de Constituição e Justiça e Redação (CCJ), por onde obrigatoriamente passam todas as matérias que tramitam na Casa de Leis, e Comissão de Educação e Cultura, Comissão de Direitos Humanos e na Comissão de Fiscalização e Controle.

De acordo com o parlamentar, a proposta é fazer diferença, não só em plenário, mas também nas comissões. Uma das comissões em que promete muito embate é na Comissão de direitos Humanos, onde vai defender o direito dos humanos e não dos “manos”. Para o deputado, o conceito de direitos humanos não tem sido trabalhado com seriedade, o que faz com que bandidos muitas vezes tenham mais direitos do que o cidadão de bem, “o que é injusto e precisa mudar”.

Terceiro Setor



Uma grande participação na live promovida pelo deputado foi de integrantes do terceiro setor. Líderes comunitários e presidentes de associações questionaram o deputado sobre a atuação em prol das associações profissionais, de produtores, de bairros e de assistência social. De acordo com o Deputado Delegado Camargo, esse é um setor primordial para a sua atuação parlamentar, visto que considera imprescindível o fortalecimento das associações, para que as políticas públicas cheguem verdadeiramente onde precisam chegar e atinjam o maior número possível das pessoas que realmente precisam.

Texto: Jocenir Santanna/ALERO

Foto: Assessoria parlamentar