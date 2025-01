Lívia Andrade curte praia de biquíni branco e esbanja corpão: ‘Um verdadeiro violão”

Jade Magalhães mostrou o look da sua filha, Serena, em um post realizado no Instagram, nesta sexta-feira (3). A menina, que é fruto do casamento da influenciadora com o cantor Luan Santana, foi vestida com um look todo branco de renda. O rostinho da bebê seguiu sendo mantido em segredo. Apenas sua mãozinha foi mostrada na imagem.