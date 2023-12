Livro e revista sobre o Agronegócio Brasileiro serão lançados hoje em Cuiabá

O presidente da Federação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de Mato Grosso (Feagro-MT) e do Instituto do Agronegócio (IA), Isan Oliveira de Rezende, lança nesta terça-feira, (12.12), a revista digital “Pensar Agro – Do campo à cidade” e o livro “O Poder Público e o Agronegócio Brasileiro”.

Ambos os trabalhos tem o patrocínio do Instituto Mato-grossense das Entidades de Agronomia, Geologia e Engenharia (Imeage) e do sistema Confea/Crea-MT/Mutua-MT. A solenidade será na sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso (Crea-MT), em Cuiabá.

A revista, segundo Isan, é uma publicação mensal digital, de distribuição gratuita, que trará as principais notícias de interesse do agronegócio. “Serão sempre reportagens com temas atuais, temas que estamos continuamente debatendo seja no portal Pensar Agro, no Posdcast ou em programas de televisão”, explicou.

Já o livro é uma obra abrangente, que narra o surgimento do agronegócio desde o descobrimento do Brasil até os dias atuais. Rezende descreve meticulosamente o desenvolvimento do setor agrícola desde os primórdios do descobrimento do Brasil até os dias atuais, com ênfase nos últimos 50 anos, quando ocorreu uma verdadeira revolução agrícola no Brasil. “Um feito que seria inimaginável sem o uso de tecnologia e a inestimável contribuição dos produtores e profissionais das áreas de engenharia, agronomia e geociências”, frisa

O livro ‘O Poder Público e o Agronegócio Brasileiro’ busca lançar luz sobre os desafios do setor, bem como oferece uma reflexão sobre o futuro do agronegócio, destacando a importância do diálogo e da cooperação entre entidades públicas e privadas para o crescimento sustentável do agronegócio no país.

Ambas as publicações estarão disponíveis gratuitamente na versão on line. O livro na plataforma da Feagro e a revista basta clicar clicar aqui.

SERVIÇO:

Lançamentos: O Poder Público e o Agronegócio Brasileiro

revista digital “Pensar Agro – Do campo à cidade”

Local: sede do Crea-MT, na av. Historiador Rubens de Mendonça, 491, bairro Araés, Cuiabá.

Data e horário: Hoje, 12 de dezembro, a partir de 18 horas

