Livro sobre o Agronegócio Brasileiro será lançado em Cuiabá

O motor da economia brasileira, sua história, desafios e realizações são o foco do novo livro ‘O Poder Público e o Agronegócio Brasileiro’, que o presidente da Federação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de Mato Grosso (Feagro-MT), Isan Oliveira de Rezende, lança nesta terça-feira, (12.12) na sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso (Crea-MT), em Cuiabá.

Isan produziu uma obra abrangente que narra o surgimento do agronegócio desde o descobrimento do Brasil até os dias atuais e aponta para ‘o futuro que queremos’: nos últimos 50 anos, a área plantada com grãos cresceu 103% e a produção aumentou 440%. Um verdadeiro salto em produtividade e eficiência. Atualmente, cultivamos cerca de 77 milhões de hectares com grãos e conseguimos realizar duas ou até três safras por ano em uma mesma área.

Rezende descreve meticulosamente o desenvolvimento do setor agrícola desde os primórdios do descobrimento do Brasil até os dias atuais, enfatizando os últimos 50 anos, um período marcado por um crescimento de 103% na área plantada com grãos e um impressionante aumento de 440% na produção. ‘Um feito que seria inimaginável sem o uso de tecnologia e a inestimável contribuição dos produtores e profissionais das áreas de engenharia, agronomia e geociências.’

Engenheiro Agrônomo formado pela Universidade Federal de Mato Grosso e Advogado graduado pela Universidade de Cuiabá, Rezende é ainda presidente do Instituto do Agronegócio (IA) e diretor do portal Pensar Agro.

Segundo o autor, o livro ‘O Poder Público e o Agronegócio Brasileiro’ busca lançar luz sobre os desafios do setor, bem como oferecer uma reflexão sobre o futuro do agronegócio, destacando a importância do diálogo e da cooperação entre entidades públicas e privadas para o crescimento sustentável do agronegócio no país.

O trabalho tem o apoio de entidades como o Instituto Mato-grossense das Entidades de Agronomia, Geologia e Engenharia (Imeage) e o sistema Confea/Crea-MT/Mutua-MT.

SERVIÇO:

Nome: O Poder Público e o Agronegócio Brasileiro

Local: sede do Crea-MT, na av. Historiador Rubens de Mendonça, 491, bairro Araes, Cuiabá MT

Data e horário: Às 18 horas, no dia 12 de dezembro 2023

Fonte: Pensar Agro