Loja do programa Nota Legal Rondoniense é inaugurada em Porto Velho e lança campanha promocional

Os rondonienses serão ainda, mais motivados a praticarem a educação fiscal, por meio de uma novidade promovida pelo Governo de Rondônia. Nesta terça-feira, 1°, foi inaugurada a loja física do programa Nota Legal Rondoniense, desenvolvido no âmbito da Secretaria de Estado de Finanças – Sefin, no 2° piso do shopping de Porto Velho, e nela durante os meses de novembro a dezembro haverá campanha promocional, que contemplará brincadeiras e distribuição de brindes.

‘‘O nosso objetivo neste período de dois meses no shopping é fazer com que mais pessoas conheçam o aplicativo do programa Nota Legal Rondoniense e sejam motivados a exercerem a cidadania, promovendo educação fiscal e ambiente de negócios mais justos’’, disse o secretário de Estado de Finanças, Luis Fernando Pereira. O coordenador do Nota Legal Rondoniense, Nicandro Campos explica que planeja levar a divulgação do programa para outros centros comerciais do Estado, e que a escolha por começar pelo shopping deve-se ao fato do mesmo receber um volume de público, cerca de 700 mil pessoas todos os meses.

‘‘As pessoas que comprarem acima de R$ 10 no shopping têm direito de ganhar ingresso para acesso à loja, e dentro dela acontecerão brincadeiras e distribuição de brindes para todas as faixas etárias, inclusive figurinhas da Copa que são muito desejadas pelos adolescentes’’, conta o coordenador. Para participar é preciso baixar o aplicativo Nota Legal Rondoniense, solicitar o cupom fiscal com CPF em compras feitas no shopping, a partir de R$ 10 e registrar na plataforma.

PROGRAMA PERMANENTE

O Nota Legal Rondoniense foi retomado na gestão do governador Marcos Rocha, em julho de 2021, e incentiva a educação fiscal, estimulando os consumidores a solicitarem a nota ou cupom fiscal na hora das compras. Além da campanha promocional no shopping, o programa continua premiando os contribuintes em todo o Estado.

Cada cupom fiscal acima de R$ 10 dá direito à uma raspadinha virtual, em que o consumidor pode ganhar na hora de R$ 50 a R$ 500, e ainda pode fazer doações a entidades sociais. E a cada R$ 50 acumulados em compras é gerado um bilhete para participar dos sorteios trimestrais; com valores de R$ 5 mil a R$ 20 mil.

Depois da retomada do programa já houve a doação de mais de mais de R$ 740 mil a entidades sociais, e já foram distribuídos em prêmios trimestrais R$ 110 mil, além de mais de R$ 1.5 milhão em prêmios instantâneos para mais de 24 mil pessoas. O último sorteio de 2022 será realizado no fim do ano e a premiação será nos valores de R$ 5 mil a R$ 20 mil.

Fonte: Governo RO