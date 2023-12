Lore Improta arrasa com look em ensaio do carnaval: ‘Pronta para mais um ensaio’

A contagem regressiva começou! Em 15 de janeiro de 2024, preparem-se para se refrescar com o mais novo programa do GNT, “Na Piscina, com Fe Paes Leme”, que chega com a promessa de mergulhos emocionantes no universo das celebridades.

A proposta inovadora da atração visa proporcionar momentos descontraídos, repletos de histórias de verão e bom humor. Fernanda convida personalidades para animadas conversas, acompanhadas de bebidas refrescantes e cuidados com a proteção solar.

“O ritmo de gravações é puxado, gravamos dois programas por dia, mas tem sido ótimo. A equipe é muito legal, todo mundo está em uma vibe de união, de fazer acontecer, então o clima está muito harmonioso. Acho que todos vão gostar de mergulhar nessa piscina comigo”, comenta a apresentadora.

A produção é da Panorâmica , que esse ano completou 20 anos e acumula na bagagem grandes sucessos. A produtora audiovisual tem diversos trabalhos nas principais plataformas de streaming do mercado, tais como Netflix, Amazon, Globoplay e HBO Max.

Com exibição de segunda a sexta-feira, o programa já tem uma lista especial de convidados confirmados, como Márcia Sensitiva, Rafa Kalimman, Duda Beat, Pepita, Mônica Iozzi, Samuel de Assis, Maria Clara Gueiros entre outros, prometendo entretenimento de primeira para o verão.

Aguardem!