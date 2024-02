Lucas Lima mostra detalhes do novo apê onde mora após separação: ‘Simplicidade’

“Após todo esse processo com a banda, também passei por um relacionamento muito abusivo, no qual a pessoa controlava até as minhas roupas, meu dinheiro, minha casa, meu carro! Onde ele acabou me roubando e me deixando no fundo do poço! Por isso me afastei da mídia e de tudo que eu amo, entrei em depressão e fiquei muito acima do peso“, desabafa.