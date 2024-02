Luciana Gimenez aposta em look minúsculo para curtir carnaval de Salvador: ‘Musa’

Aos 54 anos, Luciana Gimenez mostrou que está com tudo em cima. No último sábado (10), a apresentadora chamou atenção dos seguidores ao mostrar o look que escolheu para curtir o animado Carnaval de Salvador, na Bahia.

Para roubar a cena e arrasar na folia, Luciana apostou em um look ‘micro’, composto por um top e uma minissaia de cintura baixa com vários corações, que deixou à mostra sua barriga sarada. Ela completou o visual com óculos escuros, meia arrastão branca e tênis.

“3° dia de festas em Salvador”, escreveu Gimenez na legenda do post feito em seu Instagram. Nos comentários, os internautas rasgaram elogios para a beleza da musa. “A apresentadora mais gata do universo”, disse um fã. “Perfeita”, afirmou outra admiradora. “Maravilhosa”, babou uma terceira. “Cada dia mais deusa”, enalteceu mais um. Confira: