Luciana Gimenez dá o que falar após usar look transparente no Teleton: ‘Reprovada’

Neste sábado (11), Luciana Gimenez marcou presença no Teleton, do SBT, e chamou atenção não apenas por aparecer na emissora de Silvio Santos, mas também pelo look revelador que ela escolheu para a ocasião.

Dona de um estilo cheio de atitude e ousadia, a apresentadora surgiu usando um vestido preto nada básico para o programa beneficente. O modelo sem alça, decotado e com saia transparente – que deixava toda a perna e até o bumbum de Luciana Gimenez à mostra. Após a comunicadora exibir cliques do look em suas redes sociais, os seguidores opinaram no campo de comentários da publicação.

“Oh Gimenez, será que não seria o caso de pôr uma roupa um pouquinho mais sóbria? Menos é mais”, disse uma usuária do Instagram. “Você é linda, elegante, porém essa roupa não foi adequada para a ocasião, desculpem quem não concorda”, escreveu outra. “Gosto da Luciana, porém esse vestido não é adequado para a ocasião”, reprovou um terceiro. “Luciana, você nasceu para iluminar. Impecável! Ficou à vontade e arrasou com um vestido lindo”, defendeu uma fã. Confira: