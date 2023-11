Luciana Gimenez relata pressão sofrida com envelhecimento: ‘É uma pressão absurda’

Na última quarta-feira (22), a atriz Isabelle Drummond enfrentou um momento angustiante ao ser vítima de um assalto no Leblon, bairro da zona sul do Rio de Janeiro. Rendida pelos criminosos, ela teve seus pertences roubados, incluindo seu carro. Contudo, após registrar a ocorrência na 14ª DP, a polícia conseguiu recuperar tanto o veículo quanto os objetos pessoais da artista.

Já na manhã desta quinta-feira (23), os policiais localizaram, no Morro do Santo Amaro, outros pertences roubados durante o assalto. Itens como uma bolsa Prada com uma pochete da mesma marca, uma bolsa da Valentino e dispositivos da Apple foram encontrados, juntamente com a chave de um veículo Audi. A colunista Mariana Morais, do portal Correio Braziliense, divulgou as informações sobre a recuperação dos objetos.

“A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, na quarta-feira (22), policiais militares do 23º BPM (Leblon) receberam um alerta de roubo em andamento no bairro do Leblon. Os policiais fizeram um cerco e recuperaram o veículo e os pertences da vítima. O policiamento segue atento na região na busca pelos responsáveis pela ação criminosa, além de colaborar com a investigação da 14ªDP sobre o fato”, dizia o documento.