Ludmilla exibe detalhes de chá revelação da primeira filha com Brunna: ‘Foi incrível!’

Ludmilla compartilhou com os fãs no Instagram um álbum de cliques oficiais do chá revelação de seu primeiro filho com Brunna Gonçalves, nesta quarta-feira (18).

A cantora, de 29 anos, e a dançarina, de 32, fizeram o evento na terça (17), em uma festa com a família, amigos e famosos, e descobriram que esperam uma menina.