Luís do Hospital firma importante parceria com a diretoria da Apae de Jaru

O deputado estadual Luís do Hospital (MDB) demonstrou seu compromisso com a comunidade ao se reunir na última segunda-feira (2) com a diretoria da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Jaru. A reunião foi um importante passo para entender as demandas e necessidades da instituição e, assim, buscar soluções para apoiar a causa das pessoas com deficiência intelectual e múltipla na região.

Durante a reunião, a diretoria da Apae teve a oportunidade de apresentar suas demandas e desafios atuais. O deputado, sensibilizado pela causa, comprometeu-se a destinar uma emenda parlamentar para apoiar a instituição. As emendas parlamentares são uma maneira eficaz de direcionar recursos financeiros para projetos e entidades que beneficiam a comunidade, e no caso da Apae de Jaru, esse apoio será inestimável.

Essa iniciativa demonstra o comprometimento do deputado Luís do Hospital com a promoção da inclusão e do bem-estar das pessoas com deficiência em sua região. A emenda parlamentar proporcionará recursos adicionais para a Apae, permitindo que ela amplie seus serviços, invista em infraestrutura, adquira equipamentos necessários e continue oferecendo um atendimento de qualidade às pessoas com deficiência intelectual e múltipla, assim como às suas famílias.

Além disso, essa parceria entre o deputado e a Apae de Jaru destaca a importância da colaboração entre o poder público e as organizações da sociedade civil. Ao unir esforços, é possível promover mudanças significativas e melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas.

“Como deputado estadual, tenho o compromisso de trabalhar em prol de instituições como a Apae. Questões sociais merecem uma atenção muito especial, e não há nada mais gratificante do que poder ajudar as pessoas que precisam. Em nome do presidente da Apae de Jaru, Roney Dutra de Freitas, agradeço a toda diretoria e servidores, pela calorosa recepção”, complementou o deputado.

Texto e foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO