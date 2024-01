Luís do Hospital garante R$ 9,5 milhões para Jaru

No cenário político do estado de Rondônia, o deputado estadual Luís do Hospital (MDB) se destacou por sua atuação em prol do desenvolvimento e bem-estar da população de Rondônia. Em seu primeiro ano de mandato, o parlamentar conquistou um feito notável para garantir a destinação de R$ 9,5 milhões, exclusivamente para o município de Jaru. “Esse montante garantido nos coloca no patamar de deputado que mais trouxe recursos para Jaru em toda a sua história” destacou o deputado. A palavra alocada pelo parlamentar abrange diversas áreas importantes para o crescimento sustentável da cidade, incluindo saúde, educação, agricultura e infraestrutura.

O apoio do parlamentar à administração do prefeito João Gonçalves Júnior e do vice-prefeito Jeverson Lima tem fortalecido a parceria entre o legislativo e o executivo municipal. Essa colaboração tem gerado palpáveis ​​e contribuído para o avanço de projetos essenciais para a comunidade. O comprometimento do deputado com a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos de Jaru também se estende ao município de Theobroma, beneficiando a população local com recursos garantidos por sua iniciativa.

Em entrevista, o deputado ressaltou que seu comprometimento com o desenvolvimento de Rondônia não se restringe a Jaru e Theobroma. Ele afirmou que outros municípios do estado serão beneficiados nos próximos anos de seu mandato de deslocamento atendendo às demandas dos 52 municípios do estado de Rondônia.

Fonte: Assembleia Legislativa de RO