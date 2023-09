Luís do Hospital participa do encerramento da Semana Nacional de Trânsito em Jaru

A Semana Nacional do Trânsito, em Jaru, teve seu grandioso encerramento na última segunda-feira (25) na Associação Comercial e Industrial de Jaru (ACIJ), e contou com a presença do deputado estadual Luís do Hospital (MDB). A cerimônia reuniu personalidades envolvidas direta ou indiretamente com o trânsito, no estado de Rondônia, além de outras autoridades comprometidas com a segurança viária.

Durante o evento, o deputado Luís do Hospital expressou seu profundo compromisso com a conscientização no trânsito e destacou a importância de ações educativas para a redução de acidentes e a preservação de vidas. Ele enfatizou que a segurança no trânsito deve ser uma responsabilidade compartilhada por todos os cidadãos, desde as esferas governamentais até os condutores individuais.

A chefe da Ciretran em Jaru, Rita Guerra, salientou a importância da parceria entre instituições governamentais e a sociedade civil na busca por soluções eficazes para os desafios do trânsito. Ela também elogiou a participação ativa da comunidade local nas atividades da Semana Nacional de Trânsito, demonstrando um claro desejo de transformação positiva.

Ao longo da semana, a programação envolveu palestras educativas, simulações de acidentes, distribuição de material informativo e conscientização sobre a segurança no trânsito. Essas atividades visaram sensibilizar os cidadãos de Jaru sobre a importância do respeito às leis de trânsito e do cuidado com a vida de todos os usuários das vias.

“A programação da Semana Nacional de Trânsito, em Jaru, fortaleceu ainda mais o compromisso com a segurança viária, além de estabelecer um exemplo valioso de cooperação entre autoridades, instituições e a comunidade. Estou aqui para renovar meu compromisso com a conscientização no trânsito, contribuir com a redução de acidentes e ajudar na preservação de vidas”, disse o deputado Luís do Hospital.

Texto e foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO