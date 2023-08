Luís do Hospital propõe pagamento de fiança através de PIX

Em apoio a Associação de Produtores Rurais de São Francisco do Guaporé (APRF), o deputado Laerte Gomes (PSD) destinou emenda no valor de R$ 15 mil para a realização do 12º Concurso Leiteiro, organizado em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO).

A destinação do recurso, segundo o deputado, foi um atendimento a solicitação apresentada pelo vereador Geferson dos Santos (PDT).

Destaque nos últimos anos, a competição é uma das atrações mais aguardadas da 17ª edição da Exposição Agropecuária de São Francisco do Guaporé, a Expovale, que acontece de 06 a 09 de setembro. Nos primeiros três dias do evento, de 06 a 08 de setembro, os portões estarão abertos para toda população e visitantes da região.

“O torneio leiteiro é um tipo de competição que tem crescido bastante e, a cada dia, ganha mais relevância no cenário do agronegócio. Além de apresentar o potencial produtivo dos animais, o concurso não deixa de ser uma forma de apresentar às pessoas, a origem do leite que chega às suas mesas”, ressaltou o deputado.

Segundo a organização do evento, a Astec Assessoria Técnica, uma importante parceira do concurso leiteiro, anunciou que estará presente com uma equipe especializada, oferecendo serviços de consultoria e facilitando o acesso ao crédito para os produtores.

