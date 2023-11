Luís do Hospital recebe medalha da mais alta comenda da Polícia Militar

No último domingo (26), o deputado estadual Luís do Hospital (MDB) foi convidado para participar de uma solenidade em comemoração aos 48 anos de criação Polícia Militar, no estado de Rondônia, que aconteceu em Porto Velho, no espaço alternativo. Durante o evento, a PM fez a entrega da Medalha do Mérito Forte Príncipe da Beira, que é a mais alta comenda da instituição, e, o deputado Luís do Hospital foi agraciado, recebendo uma das medalhas.

O evento ainda contou com a entrega de troféu ao batalhão campeão das olimpíadas internas e placas de agradecimento a parceiros que contribuíram com o desenvolvimento da Polícia Militar durante todos esses anos. A solenidade foi muito marcante, contando com um público aproximado de oito mil pessoas e a presença de autoridades do Legislativo, Executivo e Judiciário.

Fonte: Assembleia Legislativa de RO