Luís do Hospital visita produtor rural que teve sua lavoura destruída por ato de vandalismo

O deputado estadual Ismael Crispin (MDB), visitou no último sábado (13) a Associação Nova Vida, situada na Linha 156 – Km 07, Lado Norte, em Novo Horizonte do Oeste, com o propósito de entregar implementos agrícolas, fruto de uma emenda de sua autoria, totalizando o valor de R$ 213 mil. A ação veio em resposta ao pedido de Ademilson Prestes, uma liderança do município.

Os implementos entregues incluem uma carreta agrícola metálica e basculante, uma grade niveladora, e uma colhedora de milho de uma linha. Segundo o parlamentar, estes equipamentos são essenciais para melhorar e modernizar o trabalho no campo, prometendo impactar positivamente a vida de mais de 30 famílias de agricultores da região.

Durante o evento, Ismael Crispin destacou a importância destes investimentos. “Investir em implementos agrícolas modernos é fundamental para o desenvolvimento da nossa agricultura. Esses equipamentos não apenas facilitam e melhoram o trabalho diário dos nossos agricultores, mas também elevam a qualidade e a eficiência da produção agrícola. Estamos comprometidos em apoiar o homem do campo, garantindo que eles tenham as melhores ferramentas para prosperar. Esta entrega simboliza nosso contínuo apoio à agricultura familiar e ao crescimento econômico da região”, pontuou.

Falando em nome da comunidade, o presidente da associação, Ivanito Ramos, destacou que com os novos implementos, a Associação Nova Vida espera ter um aumento significativo na produtividade e na qualidade de vida das famílias agrícolas beneficiadas. “Com a chegada destes equipamentos agrícolas, estamos otimistas em ver um aumento significativo na produtividade e, consequentemente, na qualidade de vida das nossas famílias agrícolas. Essa ação do deputado Ismael Crispin é um marco importante para todos nós na Associação Nova Vida”, disse.

Por fim, o Ademilson Prestes, a liderança de Novo Horizonte, que fez a solicitação ao deputado, expressou sua gratidão. ‘A entrega destes implementos agrícolas é um sonho realizado para nós. Minha solicitação ao deputado foi motivada pela necessidade urgente de modernizar o trabalho no campo. Agora, estou confiante que os agricultores terão as ferramentas necessárias para prosperar, elevando não só a produção, mas também a qualidade de vida de cada família envolvida na agricultura em nossa comunidade”, finalizou.

Texto: Laila Moraes I Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO